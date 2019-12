Wielrenner Kruijswijk ziet uitdaging in gedeeld kopmanschap

Steven Kruijswijk had zijn voorkeuren vroegtijdig aangegeven. Voor als er iemand nog twijfelde bij zijn ploeg Jumbo-Visma: de Brabander wilde hoe dan ook terug naar de Tour de France, de wedstrijd die hij afgelopen zomer afsloot als nummer 3 op het podium. Daar had de komst van Tom Dumoulin en de overduidelijke ambitie van ploegmakker Primoz Roglic komende zomer ook naar Frankrijk af te te reizen geen invloed op.

“Als ik de sterke voorkeur had gehad om als enige kopman naar een grote ronde te gaan had ik misschien voor de Giro moeten kiezen.” Dat deed Kruijswijk dus niet. “Ik weet dat de ploeg alles zet op de Tour. Daar wil ik bij zijn: om met een nog betere ploeg nog hoger te eindigen, maar in ieder geval om onderdeel te zijn van een ploeg die de Tour kan winnen. Het is een mooie uitdaging, zeker ook voor de renners onderling. Je hebt een sterke ploeg nodig om de Tour te winnen. En dan moet de beste van ons voor de eindzege gaan.”

Kruijswijk was na zijn goede Tour de pechvogel in de Ronde van Spanje, waar hij na een val in de ploegentijdrit op de openingsdag al in de vierde etappe met een knieblessure moest opgeven. “De knie is weer goed”, vertelde hij bij de teampresentatie. “Het heeft wel langer geduurd. Gelukkig kan ik me nu focussen op het nieuwe seizoen. Ik kan trainen zoals ik wil.”

Ook dit jaar zal hij starten in de Vuelta, maar dat is voor later. De Tour de France, daar draaide het om bij het vooruitblikken op komend jaar. “We weten wat we aan elkaar hebben, we horen alle drie bij de beste ronderenners. Dan moet je afspraken maken.”

Er is druk gepraat, zonder dat meteen alle mogelijke scenario’s op tafel kwamen. “Je weet dat er een moment komt dat een van ons voelt dat hij erbovenuit steekt. Het blijft afwachten hoe het in het heetst van de strijd gaat. Maar ik denk dat dat goed zal gaan. En uiteindelijk wint vaak ook gewoon de sterkste. Kijk naar Ineos (voorheen Sky), zij gingen ook bijna altijd met meer kopmannen naar de Tour.”

Jaren waren er toch jaloerse blikken naar de Engelse miljoenenformatie. “Nu wordt er naar ons gekeken. Zo van: waar komen zij met grof geschut aan de start?”