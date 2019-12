Golfer Scott juicht weer voor eigen publiek

De Australische golfer Adam Scott heeft voor eigen publiek in Gold Coast een einde gemaakt aan een periode van bijna vier jaar zonder overwinning. De voormalige nummer één van de wereld schreef het Australian PGA Championship op zijn naam. Met een rondje van 69 slagen (3 onder par) behield hij op de slotdag zijn leidende positie.

Scott (39) eindigde op een totaal van 275 slagen bij het evenement, dat tevens tot de Europese Tour behoort. De Nieuw-Zeelander Michael Hendry belandde met een score van 277 op de tweede plaats.

Voor Scott was het zijn tweede titel bij dit toernooi in eigen land. Eerder zegevierde hij in 2013. De erelijst van Scott telt nu dertig overwinningen in het profcircuit.