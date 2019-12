Jonge kapster is bij WK darts nu ‘Queen of the Palace’

Een kapster van 25 jaar uit Milton Keynes, moeder van een 5-jarige zoon, gaat voortaan als ‘Queen of the Palace’ door het leven. Fallon Sherrock toonde zaterdagavond laat aan dat haar eerste, historische zege bij het WK darts in Londen tegen landgenoot Ted Evetts (3-2) geen incident was. In Alexandra Palace verraste de blonde Britse ook tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic, de nummer 11 van de plaatsingslijst. “Dit is mijn mooiste kerstcadeau ooit”, sprak Sherrock glunderend na haar luidbejubelde zege (3-1).

De 3000 fans in ‘Ally Pally’ genoten met volle teugen van de nieuwe publiekslieveling, die de hegemonie van de mannen in het darten nu echt heeft doorbroken. “There’s only one Fallon Sherrock”, klonk het massaal. Die bekende dartssong werd vroeger vaak gezongen om Phil ‘The Power’ Taylor te eren. De 16-voudige wereldkampioen is inmiddels gestopt op het hoogste niveau, maar volgt het WK in de Engelse hoofdstad nog aandachtig en met veel plezier.

“Dit was absoluut briljant”, liet Taylor op Twitter weten na de tweede stunt van Sherrock. “Je hebt het geweldig gedaan. Ik verheug me nu al op je volgende partij.”

Ook Sherrock zei dat ze nauwelijks kon wachten op haar komende duel in de derde ronde. De bebrilde Britse is echter pas vrijdagmiddag weer aan de beurt, tegen haar landgenoot Chris Dobey, de nummer 22 van de wereld. “Ik moet het allemaal nog een beetje laten bezinken. Ik hoop dat ik de komende dagen een beetje kan slapen”, glimlachte Sherrock, die van plan is Kerstmis met haar zoontje te vieren.

“Ik heb bewezen dat vrouwen de mannen aankunnen in darts. Geef ons meer kansen”, betoogde de heldin, die tegen Suljovic 67 procent van haar doelgerichte pijlen op de dubbels raak gooide. Door haar opmars bij het WK is ook de discussie over het enorme verschil in prijzengeld voor mannen en vrouwen weer opgelaaid. Sherrock kan in Londen nu al rekenen op een premie van bijna 30.000 euro. Voor die bonus had ze het WK voor vrouwen van de BDO (British Darts Organisation) twee keer moeten winnen.

“Ik heb een van de beste spelers van de wereld verslagen. Dat is een geweldig gevoel. Dat gevoel wil ik vasthouden”, besloot Sherrock haar galavoorstelling in het dartpaleis, dat nu ook een beetje van haar is.