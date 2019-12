Kickbokswedstrijd van de eeuw eindigt weer in anticlimax

Voor de tweede keer in drie jaar eindigde het gevecht tussen wereldkampioen Rico Verhoeven en uitdager Badr Hari in een anticlimax. Na twee spectaculaire ronden blesseerde de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst zich na een hoge trap. Weer moest hij opgeven. Huilend op een brancard verliet hij het uitverkochte Gelredome.

Verhoeven en Hari stonden voor de tweede keer tegenover elkaar in de ring, nadat een eerste onderlinge wedstrijd drie jaar geleden in het Duitse Oberhausen ook teleurstellend eindigde. De Brabander verdedigde daar voor de achtste keer op rij de wereldtitel in het zwaargewicht, nadat zijn populaire uitdager met een armblessure moest opgeven.

‘Unfinished business’, was de titel van het tweede titanengevecht van de twee meest aansprekende kickboksers van dit moment. Promotor Glory sprak zelfs over ‘het gevecht van de eeuw.’ Nooit eerder kwamen er in Nederland 31.000 toeschouwers naar een voetbalstadion voor twee zwaargewichten. Miljoenen mensen in maar liefst 180 landen keken op televisie mee.

De opkomst was spectaculair. Hari droeg een stoer vest, in de kleuren van de Marokkaanse vlag. Verhoeven besloot naar de ring te sprinten. Zoals verwacht ging de uitdager in de eerste ronde in de aanval. Hij sloeg Verhoeven al na 1 minuut en 20 seconden met een rechtse hoek naar de grond. De wereldkampioen herstelde zich in de tweede ronde en Hari leek zelfs even vermoeid. In het begin van derde ronde kreeg Verhoeven echter opnieuw acht tellen.

Hari won aan vertrouwen en probeerde het met een hoge trap. Hij gleed uit, greep naar een enkel en barstte uit in tranen. Verhoeven heeft naar eigen zeggen opnieuw gemengde gevoelens overgehouden aan zijn zege. “Ik maakte twee fouten en stond achter”, zei hij. “Maar dat wil niet zeggen dat ik niet had gewonnen. De wedstrijd was nog niet afgelopen. We zitten hier in een voetbalstadion. In het voetbal kan je ook met 3-0 voorstaan en met 3-4 verliezen.”

Verhoeven is nu al ruim vijf jaar wereldkampioen. Hij erkende dat het tweede gevecht met Hari opnieuw vragen heeft opgeroepen. Want wie is nu de sterkste? “Eigenlijk is het weer ‘unfinished business’, besefte de Brabander. “Ik wil best nog een keer tegen Hari vechten.”

De vraag is of de 35-jarige Hari het nog kan opbrengen om opnieuw keihard voor een wereldtitel te trainen. Hij heeft veel tijd verloren tijdens een gevangenisstraf voor geweld in het uitgaansleven en een dopingschorsing. En is zijn lichaam nog wel sterk genoeg voor een harde sport als kickboksen? “Ik ben er in ieder geval weer klaar voor”, zei Verhoeven.