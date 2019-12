Nationale titels omnium baanrenners Van Schip en Wild

Jan-Willem van Schip en Kirsten Wild hebben in Apeldoorn de Nederlandse titels op het omnium veroverd. Beiden hebben de ambitie om volgend jaar bij de Olympische Spelen voor de medailles te gaan op de meerkamp van het baanwielrennen.

Van Schip was op de piste van Omnisport over vier onderdelen net iets beter dan Roy Eefting. Yoeri Havik eindigde als derde. Van Schip was twee jaar geleden al eens Nederlands kampioen.

Regerend wereldkampioene Wild, net weer in training, had de nodige moeite Amy Pieters achter zich te houden. Het brons was voor Nina Kessler. Voor Wild was het haar vijfde nationale titel op het omnium.