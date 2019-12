Noppert strandt op WK darts in derde ronde

Darter Danny Noppert is bij de WK darts in Londen gestrand in de derde ronde. De 28-jarige Fries verloor van de Belg Kim Huybrechts met 4-2 in sets.

Huybrechts was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de verrassende uitschakeling van de als tweede geplaatste Brit Rob Cross. Noppert begon goed tegen de Belg en kwam twee keer aan de leiding door de eerste en derde set te winnen. Huybrechts kwam echter beide keren weer terug.

In de vijfde set nam de Belg het initiatief over van Noppert, waarop hij mocht beginnen in de zesde set. Daarin maakte Huybrechts geen fouten en pakte de set overtuigend met 3-0 in legs. Op zijn eerste pijl voor de zege was het raak.

Noppert baalde ervan dat hij zijn niveau niet had gehaald tegen Huybrechts. “Hoe ik stond te gooien is niet des Danny’s”, zei de Fries bij RTL7. “Kim is de terechte winnaar. Ik moet nog meer ervaring opbouwen.”

De Nederlandse darter stond in november in de finale van de World Series of Darts in Amsterdam. Dat was zijn eerste finaleplaats in een groot toernooi van de PDC. Hij verloor toen van wereldkampioen Michael van Gerwen. Noppert bereikte in januari 2017 de finale van de Lakeside, het WK van de andere dartsbond BDO. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in de Engelsman Glen Durrant.