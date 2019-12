Skiër Kristoffersen wint voor het eerst in Alta Badia

De Noorse skiër Henrik Kristoffersen heeft voor het eerst de reuzenslalom gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Alta Badia. De 25-jarige Noor eindigde de afgelopen jaren drie keer als tweede op de Italiaanse piste, zondag stond hij eindelijk op de hoogste trede van het podium.

Kristoffersen had na twee runs een voorsprong van 0,31 seconde op de Fransman Cyprien Sarrazin, de Sloveen Jan Kranjec eindigde als derde op 0,39. De Noor nam daardoor ook de leiding in het algemene wereldbekerklassement.

Kristoffersen eindigde in 2015 en 2017 als tweede op de reuzenslalom in Alta Badia achter de Oostenrijker Marcel Hirscher, die inmiddels een punt heeft gezet achter zijn succesvolle carrière. De Noor werd in 2017 ook tweede op de parallel reuzenslalom in het Italiaanse skigebied in Zuid-Tirol.

De vrouwen zouden dit weekeinde in Val d’Isère skiën, maar door de heftige sneeuwval kon de afdaling daar twee dagen op rij niet doorgaan.