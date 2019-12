Tennistitels voor Van Rijthoven en Lemoine

Tennissers Tim van Rijthoven en Quirine Lemoine hebben in Alphen aan den Rijn de Nederlandse titels veroverd. Voor beiden is het de eerste keer dat ze Nederlands kampioen zijn geworden.

De als tweede geplaatste Van Rijthoven was in de finale te sterk voor de als eerste geplaatste Botic van de Zandschulp: 3-6 6-3 6-4. De 22-jarige Brabander zag in de derde set Van de Zandschulp, die in 2016 Nederlands kampioen werd, nog terugkomen. Op 4-4 brak hij zijn tegenstander nog een keer en serveerde de partij uit.

Lemoine greep de titel bij de vrouwen door in de finale Arianne Hartono te verslaan met 6-3 6-2. Op de NK ontbraken tennissers als Robin Haase en Tallon Griekspoor en de tennissters Kiki Bertens en Arantxa Rus, die beiden in de top 100 van de wereld staan.