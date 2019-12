Veldrijder Van der Poel wint heroïsch moddergevecht

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft in bizarre omstandigheden zijn derde wereldbekerzege van het seizoen geboekt. De Citadelcross van Namen werd een heroïsch moddergevecht tussen de Nederlandse wereldkampioen en Belgische kampioen Toon Aerts.

Op een door de regen buitengewoon lastig parcours, waarop ook nog veel geklommen en gedaald moest worden, keerden de kansen steeds. Maar na een val van Aerts in de laatste ronde was het toch Van der Poel die in zijn dertiende wedstrijd van het seizoen zijn twaalfde overwinning boekte.

Als troost nam Aerts de leiding in het klassement over van zijn landgenoot Eli Iserbyt, die bevangen door de kou halverwege moest opgeven. Van der Poel reed slechts drie van de zes wereldbekercrossen die tot nu werden verreden. De Nederlander Corné van Kessel finishte als derde.