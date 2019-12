Bennett kopman wielerploeg Jumbo-Visma in Tour Down Under

Wielerploeg Jumbo-Visma start volgende maand met vijf Nederlanders in de Tour Down Under. Maar de klassementsman in de eerste koers uit de WorldTour is een Nieuw-Zeelander. George Bennett is de kopman van het team, zoals de 29-jarige renner dat vier maanden later ook zal zijn in de Giro d’Italia. Bennett werd vorig jaar bij zijn zesde deelname elfde in de Australische rittenkoers.

Hij krijgt gezelschap van de Nederlanders Antwan Tolhoek, Bert-Jan Lindeman, Tom Leezer, Lennard Hofstede en Taco van der Hoorn. Voor de Australiƫr Chris Harper wordt het zijn eerste optreden in een WorldTourkoers voor de Nederlandse ploeg. De Tour Down Under begint op 21 januari.