De Zwaan voor het eerst naar vierde ronde WK darts

Jeffrey de Zwaan is voor het eerst in zijn loopbaan doorgedrongen tot de vierde ronde van het WK darts. De als 23e geplaatste De Zwaan was de Engelsman Dave Chisnall, de nummer 10 van de plaatsingslijst, in zeven spannende sets de baas: 4-3.

De 23-jarige De Zwaan maakte indruk met een gemiddelde score van 106,09, het hoogste gemiddelde van het toernooi. Zijn tegenstander gooide ook gemiddeld hoger dan 100: 101,75. In totaal vielen er 17 maximale scores van 180 te noteren: 7 voor De Zwaan en 10 voor Chisnall.

De beslissende zevende set werd met 3-0 in legs gewonnen door De Zwaan, die de tweede leg van die set in tien pijlen uitgooide. De Zwaan besliste het duel door 78 uit te gooien.

“Dit niveau moest ik bereiken om hem te verslaan, want hij speelde onwijs goed”, zei De Zwaan na zijn sterke optreden voor de camera van RTL7. “Ik voelde me onwijs goed. Dit had ik zelf ook niet verwacht. Dit zijn cijfers om steeds verder in het toernooi te komen, misschien wel om wereldkampioen te worden. Maar daar moet ik nog niet aan denken.”

In de vierde ronde neemt De Zwaan het op tegen de Schot Peter Wright of de Japanner Seigo Asada.

De Zwaan en titelhouder Michael van Gerwen zijn de enige twee overgebleven Nederlanders in Alexandra Palace.