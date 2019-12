Eerste wereldbekerzege Noorse skiër Windingstad

De Noorse skiër Rasmus Windingstad heeft voor het eerst een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De 26-jarige Noor pakte de zege in de parallelreuzenslalom in het Italiaanse Alta Badia. Windingstad versloeg in de finale de Duitser Stefan Luitz. De Oostenrijker Roland Leitinger finishte als derde.

Windingstad was een dag eerder in Alta Badia nog als zevende geëindigd op de reuzenslalom, die door zijn landgenoot Henrik Kristoffersen was gewonnen. Luitz had zich zondag niet gekwalificeerd voor de tweede run van de reuzenslalom en herstelde zich een dag later met de tweede plaats.

De internationale skifederatie FIS hanteert dit seizoen een apart klassement voor de parallelwedstrijden. Er volgt nog een parallelreuzenslalom in februari in het Franse Chamonix.