Formule 1-coureur Leclerc langer bij Ferrari

Autocoureur Charles Leclerc blijft Ferrari trouw. De racer uit Monaco heeft zijn contract bij de beroemde renstal met de rode bolides tot en met 2024 verlengd.

De 22-jarige Leclerc verving dit jaar Kimi Räikkönen bij Ferrari in de Formule 1. Hij eindigde als vierde in het WK-klassement, een positie voor zijn Duitse teamgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Leclerc was tot het einde van volgend jaar aan de Italiaanse renstal verbonden.

“Na een opwindend 2019 hoop ik aan een nog hechtere relatie met deze ploeg te werken”, laat Leclerc weten. “Ik ben benieuwd wat de toekomst voor mij in petto heeft en kan niet wachten om volgend seizoen weer aan de slag te gaan.”

Leclerc geldt als een van de grote beloften in de Formule 1 en won dit jaar twee races in de koningsklasse van het autosport. Hij debuteerde in 2018 voor Sauber in de Formule 1.