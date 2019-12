Schaatser Nuis mist NK afstanden

Schaatser Kjeld Nuis kan komend weekeinde niet deelnemen aan de belangrijke NK afstanden, waar tickets voor de EK en WK afstanden te verdienen zijn. De regerend olympisch en Nederlands kampioen op de 1000 en 1500 meter is niet voldoende hersteld van zijn zware griep.

Nuis had zes dagen hoge koorts, raakte vijf kilo lichaamsgewicht kwijt en kampt ook nog met een voorhoofdsholteontsteking. Na overleg met de medische staf van Team Jumbo-Visma is besloten dat het niet verantwoord is om hem van start te laten gaan.

De 30-jarige sprinter reed vorig seizoen tijdens de World Cup Final in Salt Lake City een wereldrecord op de 1000 en 1500 meter. Dit seizoen veroverde Nuis een gouden World Cup-medaille op de schaatsmijl in Minsk en twee gouden plakken op de Team Sprint.

“Het is ontzettend balen dat Kjeld aankomend weekend niet kan deelnemen aan de NK afstanden, waardoor hij niet in staat is om zich direct te plaatsen voor de belangrijke toernooien van na de jaarwisseling”, reageert coach Jac Orie. “Het lot van Kjeld ligt nu in handen van de selectiecommissie van de KNSB, als het gaat om eventuele aanwijsplekken.”