Darter De Zwaan treft Wright in vierde ronde WK

Darter Jeffrey de Zwaan neemt het in de vierde ronde van het WK darts op tegen Peter Wright. De als zevende geplaatste Schot klopte de Japanner Seigo Asada in zes sets: 4-2.

Wright had in de tweede ronde ternauwernood gewonnen van de Filipijnse darter Noel Malicdem. Tegen Asada won hij de eerste set, maar baarde vervolgens opzien door van setje pijlen te wisselen. De Japanner won de tweede set, maar zag ‘Snakebite’, zoals de bijnaam van de Schot luidt, uitlopen naar 3-1 in sets. In de vijfde set gooide Wright 157 uit en kreeg op 170 één pijl voor de winst, maar die miste hij. Asada pakte alsnog de set. In de zesde set maakte Wright het alsnog af.

De Zwaan had eerder op de avond de Engelsman Dave Chisnall, de nummer 10 van de plaatsingslijst, verslagen in zeven sets: 4-3. De 23-jarige De Zwaan maakte indruk met een gemiddelde score van 106,09, het hoogste gemiddelde van het toernooi.