Nike-schoen met Kaepernick binnen dag uitverkocht

Een schoen die door kledingmerk Nike is gemaakt in samenwerking met American football-speler Colin Kaepernick is niet aan te slepen. De exclusieve sneaker van het model Air Force 1 kwam maandag op de markt, maar is online nu al niet meer te krijgen. Dat meldt CNN dinsdag. Liefhebbers maken alleen nog kans in enkele Amerikaanse winkels.

De 32-jarige Kaepernick, die momenteel zonder club zit, zorgde voor commotie toen hij in 2016 knielde tijdens het volkslied voor de wedstrijd tussen de San Francisco 49ers en de Houston Texans. Dat deed hij uit protest tegen politiegeweld en de ongelijke behandeling van zwarte Amerikanen. Collega-sporters volgden zijn voorbeeld, wat tot woede leidde bij de Amerikaanse president Donald Trump. Kaepernick werd vorig jaar het gezicht van een reclamecampagne van Nike.

De schoen van het merk is zwart en wit, met het gezicht van Kaepernick op de achterkant. Op de blauwe zool van de rechterschoen staat ’08 14 16′, de datum waarop de quarterback voor het eerst uit protest knielde. Ook hangt een label met Kaepernicks shirtnummer 7 aan de schoen en zijn logo staat op de lip.