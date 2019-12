Tennisster Andreescu nog niet klaar voor rentree

Tennisster Bianca Andreescu heeft zich moeten afmelden voor het toernooi van Auckland. De organisatie van de Auckland Classic meldt dat de winnares van de US Open vanwege knieproblemen niet zal deelnemen.

De Canadese tiener begon vorig jaar in het Nieuw-Zeelandse Auckland aan haar opmars. Ze bereikte als qualifier de finale waarin ze verloor van de Duitse Julia Görges. Daarna won Andreescu (19) haar eerste WTA-titel in Indian Wells en versloeg ze Serena Wiliams zowel in de finale van het toernooi van Toronto als op de US Open.

Andreescu, die bij de WTA Finals in Shenzhen met knieklachten moest opgeven, sloot het jaar af als nummer 5 van de wereld, waar ze twaalf maanden geleden nog op plaats 178 stond. Het toernooi in Auckland begint op 6 januari en is voor veel tennissters het opwarmevenement voor de Australian Open.