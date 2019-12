Basketballers Philadelphia verrassen Milwaukee

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben hun vijfde nederlaag van dit seizoen in de NBA geleden. De koploper van de Eastern Conference verloor de uitwedstrijd tegen Philadelphia 76ers met 121-109.

Joel Embiid was de grote uitblinker bij de winnende thuisploeg. Hij was goed voor 31 punten en pakte 11 rebounds. Ook Tobias Harris (22 punten), Josh Richardson (18 punten) en Ben Simmons (15 punten) eindigden ruim in de dubbele cijfers.

Bij de bezoekende Bucks bleef de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo steken op 18 punten en 14 rebounds. Zijn ploeggenoot Khris Middleton, kon met 31 punten ook geen nederlaag verhinderen.

Milwaukee blijft ruim aan de leiding in de Eastern Conference, gevolgd door Boston Celtic dat Toronto Raptors versloeg (118-102). Jaylen Brown was met 30 punten de grote man bij Boston. Fred VanVleet tekende voor 27 punten van Toronto.