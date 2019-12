LeBron James en Davis snel terug bij basketbalploeg LA Lakers

Basketballers LeBron James en Anthony Davis lijken op tijd fit voor de stadsderby van hun club LA Lakers tegen Los Angeles Clippers in de NBA. Beide sterspelers trainden maandag nog niet mee, maar zijn volgens verschillende media woensdag weer inzetbaar.

Sterpeler James ontbrak zondag tijdens het duel met Denver Nuggets voor de eerste keer dit seizoen wegens een rugblessure. Topschutter Davis viel in die wedstrijd uit met een knieblessure. LA Lakers, de koploper van de Western Conference, heeft de laatste drie wedstrijden verloren.

Los Angeles Clippers is de nummer vier van de Western Conference. De ploeg was in oktober te sterk voor de Lakers: 112-102.