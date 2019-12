Veldrijder Aerts heeft niet een maar vier ribben gebroken

Het is nog steeds onzeker of de Belgische veldrijder Toon Aerts op tweede kerstdag van start gaat in de wereldbekercross van Heusden-Zolder. De Belgische kampioen blijkt in de veldrit van Namen, verreden onder erbarmelijke omstandigheden, niet één maar vier ribben te hebben gebroken.

Aerts liet zich dinsdag opnieuw in een ziekenhuis onderzoeken. Daar bleek dat zijn blessure een stuk ernstiger was dan maandag werd vastgesteld. Toch stapt hij woensdag op de fiets voor een trainingsrit. Daarna beslist de Belg of hij donderdag aan de start verschijnt in Heusden-Zolder.

Aerts vocht zondag in de wereldbekercross van Namen een boeiend gevecht uit met Mathieu van der Poel. In de laatste ronde kwam de Belg ten val, waarbij hij tegen een paaltje belandde. Aerts bereikte nog als tweede de finish, maar meldde zich daarna direct bij de teamdokter.

Aerts is de leider in de wereldbeker.