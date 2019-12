Schaatsduo Roest/Krol wil hogerop in hiërarchie

Ze staan qua uitstraling, persoonlijkheid en naamsbekendheid bij Team Jumbo-Visma nog enigszins in de schaduw van Sven Kramer en Kjeld Nuis. Op schaatsgebied daarentegen hebben Patrick Roest en Thomas Krol hun illustere ploeggenoten al meer dan eens overtroffen. Het ambitieuze duo wil dit seizoen in de succesvolle ploeg van coach Jac Orie definitief de hoofdrol opeisen, om te beginnen komend weekeinde bij de NK afstanden in Heerenveen.

De erelijsten van zowel Roest als Krol steken nu nog wat schril af bij de imposante staat van dienst die Kramer en Nuis hebben opgebouwd. Roest kan al wel met twee wereldtitels allround pronken. “Maar ik heb nog nooit goud gewonnen bij de WK afstanden”, beseft de taaie boerenzoon uit Lekkerkerk. “Ook een wereldbekerklassement heb ik nog nooit winnend afgesloten. Het zou mooi zijn als dat allebei dit seizoen lukt. Mijn persoonlijke voorkeur blijft echter uitgaan naar het allrounden. Dus die wereldtitel win ik het liefste.”

Krol moet het vooralsnog doen met één wereldtitel op zijn palmares (WK-goud op de 1500 meter). “Ik heb zelfs nog nooit een titel gewonnen bij de NK afstanden”, glimlacht hij. “Dat zou ik komend weekeinde heel graag doen, al blijft het hoofddoel natuurlijk de WK afstanden. Dus plaatsing voor dat toernooi is in Thialf het belangrijkste.”

Roest en Krol waren de smaakmakers van de eerste seizoenshelft. Roest won zowel nationaal als internationaal al zijn races op de 5000 en 10.000 meter en Krol zegevierde al drie keer in de wereldbeker (twee keer goud op 1000 m en een keer op 1500 meter). “Nee, extra druk voel ik niet”, zegt Roest nuchter. “Ik wil en moet van mezelf overal en altijd winnen.”

Krol (27) zal in Thialf geen ‘last’ hebben van Nuis (30). De tweevoudig wereldrecordhouder (1000 en 1500 m) heeft zich moeten afmelden wegens een zware griepaanval. Hij hoopt nu op een aanwijsplek voor onder meer de EK afstanden in januari, eveneens in Heerenveen, en de WK afstanden half februari in Salt Lake City.

Kramer (33) wil zich daarvoor eveneens plaatsen en mikt tevens met een goed combiklassement (1500 en 5000 meter) op een startbewijs voor de WK allround eind februari in Hamar. Het is echter de vraag of de instabiele rug van de Friese grootmeester het houdt. Roest (24) leeft met zijn leermeester mee.

“Natuurlijk, ik begrijp heel goed hoe vervelend het is als je niet kunt winnen wat je van plan was. Het gaat nu gelukkig weer beter met hem. Dat vind ik fijn voor Sven. We zijn toch ploeggenoten, we hebben elkaar nodig, zeker ook in de training. Het zou mooi zijn als hij in Heerenveen op de 5000 meter weer het podium haalt en dan hoop ik voor Sven op de tweede plaats, achter mij.”