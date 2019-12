Veldrijder Aerts: ik kan niet voluit gaan

Veldrijder Toon Aerts heeft donderdagochtend het parcours van Heusden-Zolder verkend. De Belgische leider in de wereldbekerstand gaat daar later op de dag van start, hoewel hij aan vier ribben geblesseerd is. Hij wil rijden om zijn klassement verdedigen.

Aerts kwam onlangs ten val in de slotronde van de wedstrijd in Namen. “Er is sprake van twee gebroken ribben en twee scheurtjes in ribben”, legde hij uit in Heusden-Zolder. “Dat is vervelend. Uiteraard heb ik pijn, maar ik start zo meteen. Ik heb drie rondjes verkend. Het eerste om te voelen of het ging, het tweede om te testen wat ik precies allemaal kan en het derde om vertrouwen op te doen. Ideaal is het niet en voluit zal ik niet kunnen koersen, maar ik wil het wel proberen.”