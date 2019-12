Veldrijder Van der Poel opnieuw oppermachtig

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft met overmacht de wereldbekerwedstrijd van Heusden-Zolder gewonnen. De wereldkampioen had ongeveer halverwege de koers aan één versnelling genoeg om alle overige kanshebbers op beslissende achterstand te rijden.

De zege in Zolder volgde op die van afgelopen zondag in Namen, waar Van der Poel onder bizarre omstandigheden Toon Aerts achter zich hield. De Belgische kampioen kwam daar in de slotronde ten val en startte in Zolder als leider in het wereldbekerklassement met enkele gebroken ribben.

In Heusden-Zolder sprintte de Belg Laurens Sweeck naar de tweede plaats, voor zijn landgenoot Quinten Hermans.