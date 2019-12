Veldrijdster Lucinda Brand heeft donderdag ook de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder gewonnen. De Nederlandse kampioene versloeg aan de finish haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Door de derde plaats van Annemarie Worst was er in de Belgische wedstrijd een compleet Nederlands podium.

Brand was enkele dagen eerder ook al de beste in een zware wedstrijd in Namen. Ook die wedstrijd maakt deel uit van de wereldbeker.