WK veldrijden na valpartij in gevaar voor Neff

De Zwitserse wielrenster Jolanda Neff heeft een gescheurde milt, een gebroken rib en een klaplong overgehouden aan een valpartij met de fiets. De wereldkampioene van 2017 op de mountainbike crashte tijdens een training in de Verenigde Staten. Ze belandde op een stapel houtblokken en liep daarbij forse fysieke schade op.

Neff verbleef drie dagen in het ziekenhuis. De artsen wisten met een speciale behandeltechniek te voorkomen dat haar milt verwijderd moest worden. Neff moet voorlopig rust houden. De voorbereiding van de bijna 27-jarige Zwitserse op het nieuwe seizoen, waarin ze voor een medaille wil gaan op de Olympische Spelen, is daardoor flink verstoord. Neff moet vermoedelijk op 1 februari het WK veldrijden aan zich voorbij laten gaan. De mountainbikester duikt ook regelmatig het veld in. Vorig seizoen eindigde ze als zesde op het WK in Bogense.