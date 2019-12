Herstelde basketballer Doncic helpt Mavericks aan zege

Basketballer Luka Doncic heeft bij zijn rentree meteen zijn waarde bewezen voor Dallas Mavericks in de Amerikaanse NBA. De van een enkelblessure herstelde Doncic, die vier wedstrijden miste, droeg bij met 24 punten, 10 rebounds en 8 assists in de zege op San Antonio Spurs: 102-98.

De Mavericks liepen in het vierde kwart uit naar een voorsprong van zeventien punten en lieten toen de teugels vieren. De Spurs konden daardoor in de slotfase van het duel in Dallas nog terugkomen tot op vier punten, maar daar bleef het bij. DeMar DeRozan was de topscorer bij de Spurs met 21 punten.

De Mavericks staan vijfde in de Western Conference, de Spurs negende.