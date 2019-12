Roest prolongeert titel 5000 m, Kramer tweede

Patrick Roest heeft bij de NK afstanden in Heerenveen zijn titel op de 5000 meter geprolongeerd. De 24-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma zette in de laatste rit de beste tijd neer. Hij zegevierde in een tijd van 6.09,79.

Sven Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op deze afstand, reed de tweede tijd: 6.10,91. De 33-jarige Fries vierde een succesvolle rentree nadat hij vorige maand in Wit-Rusland een dieptepunt bereikte met de dertiende plek op de 5000 meter. Daarna trok Kramer zich even terug, vooral om zijn labiele rug te ontlasten. In Thialf liet de viervoudig olympisch kampioen zien dat hij nog zeker meetelt op het hoogste niveau.

Jorrit Bergsma reed de derde tijd: 6.14,65. De eerste drie verdienden een ticket voor de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Roest en Kramer zijn eveneens verzekerd van deelname aan de EK afstanden komende maand in Heerenveen. Bergsma moet als nummer drie nog even de uitkomst afwachten van de Nederlandse selectieprocedure.