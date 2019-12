Schaatser Ntab snelt naar derde Nederlandse titel

Schaatser Dai Dai Ntab heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de 500 meter gewonnen. De sprinter van Team Reggeborgh zegevierde in Thialf in een ijzersterke tijd: 34,37 seconden. Zesvoudig kampioen Jan Smeekens pakte zilver met 34,81. Het brons ging naar Kai Verbij (34,87). Voor Ntab was het zijn derde Nederlandse titel op deze afstand.

De eerste drie van het klassement zijn zeker van een ticket voor de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Ntab plaatste zich eveneens voor de EK afstanden komende maand in Heerenveen. De nummers twee en drie zijn afhankelijk van de uitkomst van een procedure, de zogenoemde selectievolgorde, die na de NK definitief wordt vastgesteld.