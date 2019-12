Tickets voor grote schaatstoernooien op het spel in Thialf

In de Friese schaatstempel Thialf staan vanaf vrijdag tickets voor de grote toernooien op het spel. De Nederlandse toppers gaan met elkaar de strijd aan om onder meer de startbewijzen voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen), de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City), de WK allround en de WK sprint (beide in Hamar, 28 februari – 1 maart).

De driedaagse begint vrijdagavond rond 18.20 uur met de 500 meter voor mannen. Ronald Mulder is titelverdediger. Daarna volgt de 1500 meter voor vrouwen, met Ireen Wüst als topfavoriet. De 33-jarige Brabantse is olympisch en wereldkampioene op deze afstand en tevens nationaal titelhouder.

De mannen rijden vrijdag op het laatste onderdeel de 5000 meter. Patrick Roest verdedigt zijn titel. Olympisch kampioen Sven Kramer mikt op een plaats bij de top drie, die goed is voor een WK-ticket voor Salt Lake City. De grote vraag is echter of zijn kwetsbare rug de krachtproef aankan. De laatste test onlangs op de 3000 meter pakte in elk geval goed uit met een persoonlijk record voor de 33-jarige Fries.