Van Gerwen dendert door naar kwartfinales WK darts

Darter Michael van Gerwen heeft overtuigend de kwartfinales van het WK darts in Londen bereikt. De 30-jarige titelverdediger liet zijn tegenstander Stephen Bunting uit Engeland kansloos en won met 4-0 in sets.

‘Mighty Mike’ kwam tot een gemiddelde van 104,09 met drie pijlen en dat was veel hoger dan de 84,71 van Bunting. Van Gerwen won de legs waaraan hij begon en pakte op de belangrijke momenten de legs van Bunting. Op 1-1 in de vierde set gooide de Brabander 130 uit. Met een finish van 54 in de vierde leg, besliste hij de wedstrijd.

“Ik zag al snel dat Bunting niet in goeden doen was en als hij niet 100 procent is, krijg je geen wedstrijd”, zei Van Gerwen bij RTL7 na zijn snelle overwinning in Alexandra Palace.

De drievoudig wereldkampioen bij de dartsbond PDC (2014, 2017 en 2019) treft in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen Darius Labanauskas uit Litouwen en de Engelsman Steve Beaton. De 55-jarige Beaton was in 1996 wereldkampioen bij dartsbond BDO.

Van Gerwen zei er al naar uit te kijken. “Dan spelen we ook weer meer sets en het liefst speel ik alleen maar lange wedstrijden. Dan komt de beste speler bovendrijven. Maar ik sta pas in de kwartfinales.”