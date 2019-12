Veldrijder Van der Poel wint Azencross voor derde keer op een rij

Mathieu van der Poel heeft vrijdag zijn 26e overwinning van dit jaar in het veldrijden behaald. De Nederlander was de beste bij de Azencross in Loenhout. Van der Poel won die wedstrijd, die deel uitmaakt van de DVV-trofee, in 2017 en 2018 ook al.

Het ging vrijdag niet vanzelf voor de Limburger. Van der Poel kwam kort na de start ten val en liep een achterstand van ongeveer 40 seconden op. Na vijf van de acht ronden haalde hij de Belgische leider Eli Iserbyt bij en ging er zelf vandoor. Iserbyt werd op 8 seconden achterstand tweede.

Van der Poel won een dag eerder met overmacht de wereldbekerwedstrijd van Heusden-Zolder.

Wout van Aert maakte in Loenhout zijn rentree na een half jaar afwezigheid. De 25-jarige Belg van Jumbo-Visma raakte tijdens de Tour de France geblesseerd na een zware val.