Voormalig wereldkampioen Anderson strandt op WK darts

Darter Gary Anderson is in de vierde ronde van het WK darts in Londen gestrand. De als vijfde geplaatste Schot verloor in Alexandra Palace in zes sets van Nathan Aspinall uit Engeland: 4-2.

Anderson veroverde de wereldtitel twee keer, in 2015 en 2016. Vorig jaar werd hij in de halve finales uitgeschakeld door Michael van Gerwen. ‘The Flying Scotsman’ kwam tegen Aspinall nog wel voor met 1-0 in sets, maar daarna nam die het initiatief. De Brit was beter in het uitgooien van de legs, al kwam Anderson nog terug tot 2-2. Aspinall profiteerde in de zesde set van een misser van zijn tegenstander en besliste de partij met dubbel tien.

Gerwyn Price had eerder op de avond de vierde ronde bereikt. De als derde geplaatste darter uit Wales versloeg de Schot John Henderson met overtuigende cijfers. Price kwam tot een gemiddelde van 104,2 met drie pijlen. Hij treft in de vierde ronde de Australiër Simon Whitlock.