Wijfje is Wüst in Thialf te snel af op 1500 meter

Schaatsster Melissa Wijfje heeft voor een verrassing gezorgd bij de NK afstanden in Heerenveen. De 24-jarige rijdster van gewest Friesland pakte goud op de 1500 meter met een tijd van 1.55,65. Titelhoudster Ireen Wüst, tevens olympisch en wereldkampioene op deze afstand, moest op 0,04 seconde genoegen nemen met zilver. Het brons was voor Joy Beune met een tijd van 1.55,87.

Voor Wijfje was het haar eerste Nederlandse titel. Ze behaalde eerder zilver op de massastart en brons vorig seizoen op de 1500 meter bij de NK afstanden.

De eerste drie kwalificeerden zich voor de WK afstanden in februari in Salt Lake City en zijn in principe ook zeker van deelname aan de EK afstanden in januari in Heerenveen. Na de NK in Thialf zijn de eerste twee van een combiklassement (1500 en 3000 meter) eveneens geplaatst voor de WK allround eind februari in Hamar.