WK voor dartster Sherrock voorbij

Het sprookje van dartster Fallon Sherrock op het WK darts in Londen is voorbij. De 25-jarige Britse uit Milton Keynes moest in de derde ronde haar meerdere erkennen in landgenoot Chris Dobey. Sherrock verloor met 4-2 in sets.

Sherrock baarde in Alexandra Palace opzien door Ted Evetts en Mesur Suljovic te verslaan, vooral door haar hoge finishes. Ook tegen Dobey was de ‘Queen of the Palace’ bij het gooien van de dubbels oppermachtig en nam ze tot twee keer toe een set voorsprong. Dobey kwam in de vijfde set voor het eerst in de partij op voorsprong en denderde vervolgens door naar de 4-2-zege.

Dobey moest het niet alleen opnemen tegen Sherrock, maar ook tegen een uitverkocht Alexandra Palace dat de dartster luidkeels aanmoedigde. Dobey haalde duidelijk hogere gemiddeldes met drie pijlen, maar faalde vaak op de dubbels. Sherrock daarentegen miste vrijwel niet bij het uitgooien van de leg. In de laatste twee sets miste Dobey ook nauwelijks meer en besliste hij de partij.

“Alle eer aan Fallon, ze speelde echt fantastisch”, zei Dobey na afloop bij RTL7. “Ik moest echt zorgen dat ik niet opgaf.” Sherrock was heel tevreden ondanks haar uitschakeling. “Ik heb van iedere minuut genoten. Dit kan niemand me afnemen. Ik focus me nu op het WK voor vrouwen dat volgende week begint.”

De als 22e geplaatste Dobey treft in de achtste finales zijn landgenoot Glen Durrant. Die schakelde met 4-2 de als zesde geplaatste Daryl Gurney uit.