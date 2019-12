Lavreysen troeft Büchli af op keirin bij NK baanwielrennen

Harrie Lavreysen heeft bij de NK baanwielrennen in Alkmaar zijn titel op de keirin geprolongeerd. In de finale van dit sprintonderdeel versloeg hij wereldkampioen Matthijs Büchli. Theo Bos eindigde als derde.

Lavreysen is de regerend wereldkampioen sprint, maar hij liet zich vrijdag in het sprinttoernooi aftroeven door Büchli. Hij gaf toen aan niet specifiek naar de NK te hebben toegewerkt. “Ik ben niet beter in vorm in vergelijking met gisteren, toen ik derde werd op de sprint. Maar mijn tactiek klopte vandaag en dat is heel belangrijk op de keirin.”, verklaarde hij na afloop.

Lavreysen was vooraf bang dat Bos en Büchli, die teamgenoten zijn van elkaar, zouden samenspannen. “Maar dat was niet het geval. Aan het einde van de rit is het toch wel lekker om het NK te verlaten met een Nederlandse titel. Gisteren werd ik als wereldkampioen sprint verslagen op mijn onderdeel, nu laat ik de wereldkampioen op de keirin achter me.”