Nederlaag handballers tegen Roemenië

De Nederlandse handballers hebben op een vierlandentoernooi in Boekarest verloren van Roemenië. Het gastland won de interland met 27-25. Zondag treedt Oranje aan tegen Algerije.

Het toernooi dient als voorbereiding op het EK, dat in januari wordt gehouden in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. De Nederlandse mannenploeg doet voor het eerst in de handbalgeschiedenis mee aan de Europese eindronde.

Nederland leidde tegen Roemenië bij de rust met 13-11, wist in de tweede helft lang vol te houden, maar gaf in de slotfase de wedstrijd alsnog uit handen. “Los van het resultaat zijn we tevreden met hoe we gespeeld hebben. We hebben deze oefenwedstrijd gebruikt om een aantal zaken te proberen en dat is goed gelukt”, vertelde assistent-coach Edwin Kippers.

Bondscoach Erlingur Richardsson gaf vooral jonge spelers in zijn selectie veel speeltijd. Niels Versteijnen werd topscorer met zeven goals. Zijn broer Arjan Versteijnen maakte zijn debuut als doelman.