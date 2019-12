Schot Wright verschalkt darter De Zwaan in achtste finales

Darter Jeffrey de Zwaan heeft zich niet kunnen scharen bij de laatste acht op het WK darts in Londen. De ‘Black Cobra’ uit Leidschendam liet zich in de achtste finales verschalken door de Schot Peter Wright. De nummer 7 van de wereldranglijst had het bijzonder lastig tegen de Nederlandse nummer 23 van de wereld en won pas na een spannende zevende set: 4-3.

Wright, bijgenaamd ‘Snakebite’, nam De Zwaan meteen in een verlammende greep en liep in rap tempo uit naar een voorsprong van 3-0 in sets. Maar na acht gewonnen legs op rij was het gif bij Wright uitgewerkt en begon de 23-jarige De Zwaan aan een comeback. Hij speelde niet zo sterk als in zijn vorige partij tegen Dave Chisnall, die hij won met een bijzonder hoog gemiddelde van 106,09, maar goed genoeg om terug te komen tot 3-3.

De beslissende zevende set liep uit op een nagelbijter. Beide darters wisten maar niet door te drukken en het kwam aan op een tiebreak. Bij een voorsprong van 4-3 in legs maakte Wright het af met een dubbel 8.

De Zwaan gaf na afloop bij RTL7 aan dat hij moeite had een hoog niveau te halen. Hij gooide beduidend minder vaak een 180 dan gewoonlijk. “Ik wierp steeds die eerste pijl eronder, dat was mijn probleem. Ik had echt meer van mezelf verwacht. Wright speelde in het begin geweldig en bij 0-3 moest ik echt iets doen. Vanaf dat moment ben ik gaan genieten en het publiek erbij betrekken. Meer kon ik niet doen.”

De Nederlander baalde van zijn uitschakeling. “Ik kon terugkomen tot 3-3, maar die laatste legs speelden de zenuwen me te veel parten. Het is jammer dat ik eruit lig, maar ik kan toch terugkijken op een goed WK. Ik heb hier naam gemaakt, zeker met die 106 gemiddeld. Ik heb de laatste zestien gehaald en daarmee ben ik hartstikke tevreden.”