Dominik Paris is dit seizoen vooralsnog ongenaakbaar op de afdaling. De Italiaanse skiër was zaterdag in Bormio de beste en heeft nu vier wereldbekerwedstrijden op rij gewonnen.

De Zwitser Urs Kryenbühl eindigde op 0,08 seconden achterstand als tweede, voor zijn landgenoot Beat Feuz.

Paris won vrijdag ook al in Bormio. Dat was toen zijn vierde zege in de Italiaanse plaats. Paris verbeterde daarmee het record van de Oostenrijker Michael Walchhofer, die drie keer de beste was in Bormio.