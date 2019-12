Skiester Shiffrin wint reuzenslalom in Lienz

Mikaela Shiffrin heeft in Lienz een reuzenslalom meetellend voor de wereldbeker gewonnen. De Amerikaanse skiester was duidelijk de snelste in de Oostenrijkse Dolomieten. De Italiaanse Marta Bassino eindigde op anderhalve seconde als tweede, voor Katharina Liensberger uit Oostenrijk.

Shiffrin won voor de 63e keer een wereldbekerwedstrijd. Bij de vrouwen was alleen haar landgenote Lindsey Vonn met 82 zeges succesvoller. De Zweed Ingemar Stenmark leidt bij de mannen de eeuwige ranglijst. Hij won 86 keer een wereldbekerwedstrijd.