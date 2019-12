Volleybalsters op weg naar cruciaal toernooi

De Nederlandse volleybalsters vertrekken zondag naar Duitsland om zich warm te draaien voor de week van de waarheid. Op 7 januari begint in Apeldoorn het olympisch kwalificatietoernooi, de laatste kans om deelname in Tokio af te dwingen. Met een nieuwe bondscoach, de Italiaan Giovanni Caprara, die naast trainingen drie oefenduels met Duitsland heeft om zich een beeld te vormen van Oranje.

Caprara neemt vijftien speelsters mee, onder wie Floortje Meijners, die na tien jaar terugkeert in Oranje. De passer/loper van het Italiaanse Monza was om diverse redenen lang niet beschikbaar maar Caprara, die haar kent uit ItaliĆ«, overtuigde haar terug te keren. “We trainen vandaag voor het eerst met de hele groep”, vertelde aanvoerster Maret Balkestein-Grothues. Het gaf meteen ook aan dat er op Papendal weinig concreets te melden viel. Voor veel internationals was een diner vrijdagavond de eerste kennismaking met de opvolger van de ontslagen Jamie Morrison.

Oranje verloor in augustus bij de eerste kans om zich te kwalificeren voor de Spelen kansloos van ItaliĆ«. Dat gebeurde in Catania, waar niet alleen het thuisvoordeel een rol speelde maar de Nederlandse ploeg geen schim was van het team dat vorig jaar nog vierde werd op het WK. Na een ook al tegenvallend EK – eruit in de kwartfinales tegen gastland Turkije – werd Morrison geslachtofferd. De chemie was uitgewerkt, heette het.

Met Caprara, clubcoach bij Il Bisonte Firenze waar internationals Laura Dijkema en Nika Daalderop spelen, vond volleybalbond Nevobo een ervaren coach die in 2006 al wereldkampioen werd met Rusland. Hij heeft elf dagen om zijn ploeg klaar te stomen voor het toernooi waarvan de finale op 12 januari wordt gespeeld. “Ik ken het team nog niet heel goed. Mijn doel is dat we er over anderhalve week fysiek klaar voor zijn en dat de sfeer in het team goed is”, vertelde de 57-jarige Italiaan, kort voor de eerste echte training. Behalve op 7 januari Azerbeidzjan, waarvan hij nog bondscoach was, treft Nederland in de poule Bulgarije en Polen. “Dat laatste land schat ik het hoogst in. Het gaat er in zo’n toernooi vooral om de stress tegen te gaan.”