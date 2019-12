Waterpolosters winnen nipt oefenduel van China

De Nederlandse waterpolosters hebben in Rotterdam nipt een oefenwedstrijd van China gewonnen: 10-9. De periodestanden waren 3-0, 2-2, 2-6 en 3-1. Komende maandag oefent de ploeg van bondscoach Arno Havenga nogmaals tegen China, maar dan in Veenendaal.

De waterpolosters zijn in voorbereiding op het EK in Boedapest, van 12 tot en met 26 januari. Daar verdedigt Oranje de Europese titel. Als de ploeg erin slaagt het EK opnieuw te winnen, is het ook verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio van 2020.