Darter Aspinall mogelijke tegenstander Van Gerwen op WK

Nathan Aspinall heeft zich als eerste darter voor de halve finales van het WK geplaatst. Hij was in een volgepakt Alexandra Palace in Londen ook te sterk voor de Belg Dimitri Van den Bergh: 5-3.

Aspinall nam snel een voorsprong van 4-1, maar zag de 25-jarige Van den Bergh terugkomen tot 4-3. De 28-jarige Engelsman was op tijd weer bij de les en won de achtste set van de voormalige jeugdwereldkampioen van de PDC.

Aspinall stuit maandag in de halve eindstrijd mogelijk op Michael van Gerwen. De titelverdediger uit Nederland komt zondagavond in actie voor zijn kwartfinale tegen Darius Labanauskas uit Litouwen.

‘The Asp’ is als twaalfde geplaatst op dit WK. Hij verraste vorig jaar tijdens de mondiale eindstrijd door als ongeplaatste deelnemer de halve finales te halen. Aspinall, die nog als keeper actief was in de jeugd van Manchester United, verloor die halve eindstrijd van zijn landgenoot Michael Smith.