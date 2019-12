Handballers winnen in Boekarest wel van Algerije

De Nederlandse handballers hebben het vierlandentoernooi in Boekarest afgesloten met een overwinning op Algerije. De mannen van bondscoach Erlingur Richardsson versloegen de Algerijnen met 28-26 en eindigden daardoor als derde op het evenement. Oranje had zaterdag met 27-25 verloren van gastland Roemeniƫ.

De handballers van Richardsson stonden toen halverwege met 13-11 voor, maar gaven de wedstrijd in de slotfase uit handen. Ook tegen Algerije begon Oranje goed. Binnen korte tijd stond Nederland al met 6-1 voor, maar bij rust leidde Algerije met 15-14. De Afrikaanse ploeg sloeg aan het begin van de tweede helft een gat van drie doelpunten. Oranje herstelde zich echter en trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Samir Benghanem en Kay Smits waren de topschutters met beiden vier treffers.

Het toernooi diende als voorbereiding op het EK, dat in januari wordt gehouden. De Nederlandse mannen doen voor het eerst in de handbalgeschiedenis mee aan de Europese eindronde. Voorafgaand aan het EK speelt Oranje ook nog drie oefeninterlands in Zwitserland.