Kjeld Nuis slaat herdenkingsmunt voor sporticoon Jaap Eden

Hoewel hij ruim een eeuw geleden furore maakte als wereldkampioen schaatsen én wielrennen, is Jaap Eden toch in zekere zin aanwezig op de slotdag van het NK afstanden in ijsstadion Thialf in Heerenveen. Wereldkampioen Kjeld Nuis slaat symbolisch de eerste officiële herdenkingsmunt ter ere van de sportlegende.

Nuis is fit genoeg om de eerste munt te slaan, maar doet niet mee aan het kampioenschap. Hij heeft begin deze week afgezegd omdat hij onvoldoende hersteld was van een zware griep.

Jaap Eden werd 125 jaar geleden wereldkampioen wielrennen, maar won een jaar eerder al het allereerste wereldkampioenschap schaatsen. Hij vestigde wereldrecords op zowel de fiets als op de ijzers. De sporter was dan ook erg populair bij het publiek en groeide uit tot één van Nederlands grootste sportlegendes. De Jaap Eden IJsbaan en de prijs voor Sporter van het Jaar dragen nog steeds zijn naam.

De officiële herdenkingsmunt wordt een wettig betaalmiddel ter waarde van 5 euro. De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) slaat in opdracht van het ministerie van Financiën 60.000 stuks van het vijfje. Ook brengt de KNM een speciale penning uit die in teken staat van zijn prestaties als wielrenner.