Orie grapt over Nuis: hij slaat hier munt uit

Hoe het gaat met Kjeld Nuis? “Hij kan heel goed munt slaan, je kunt wel zeggen dat hij er munt uitslaat”, grapte zijn coach Jac Orie. Nuis was bij de NK afstanden door een zware griepaanval de grote afwezige, maar was zondag in Thialf toch met zijn zoontje aanwezig op het middenterrein. De tweevoudig olympisch schaatskampioen kwam even de officiële eerste munt slaan van het Jaap Eden Vijfje. Nuis was echter niet aanspreekbaar voor vragen, bijvoorbeeld over zijn huidige fysieke toestand.

“Het gaat nog niet goed, anders had hij hier wel gereden”, vervolgde Orie op serieuze toon. “Hij is hartstikke ziek geweest, met allerlei complicaties. Gezondheid is veel belangrijker dan schaatsen. Als hij hier had gereden, hadden we een veel te groot risico met hem genomen.”

Nuis is nu afhankelijk van aanwijsplekken voor de komende EK afstanden en WK afstanden. Dan zou dan ten koste gaan van de nummers drie bij de NK op de 1000 meter en 1500 meter, Dai Dai Ntab en Koen Verweij. “Ik ga er niet over, maar ik zou Kjeld aanwijzen gezien de tijden die hij kan rijden”, besloot Orie.