Price in halve finales WK darts tegen Wright

Gerwyn Price heeft zich als vierde en laatste darter geplaatst voor de halve finales van het WK darts in Londen. De als derde geplaatste Welshman versloeg in de halve finale in Alexandra Palace de Engelsman Glen Durrant in zes sets: 5-1. Price neemt het maandag in de halve finale op tegen de Schot Peter Wright.

Price liep al snel uit naar 2-0 in sets en hield de hele wedstrijd een voorsprong op Durrant. De voormalig rugbyer nam in de zesde set met 2-1 in legs het initiatief over van Durrant en kreeg vervolgens zijn eerste pijlen voor de wedstrijd op 164. Die miste hij. Met zijn tweede poging op 61 was het wel raak.

Wright had eerder op de avond afgerekend met Luke Humphries uit Engeland. Hij won met 5-3.