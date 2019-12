Gerwyn Price heeft zich voor het eerst geplaatst voor de kwartfinales van het WK darts. De nummer-drie van de wereld speelde tegen Simon Whitlock in een partij die van beide kanten wisselvallig was.

The Iceman, de bijnaam van Price, kan pas in de finale de Nederlander Michael van Gerwen tegenkomen. Dat zou volgens RTL7 dan wel een droomfinale zijn. Michael van Gerwen gooit zijn kwartfinale tegen Darius Labanauskas zondag in de eerste partij van de avondsessie, die om 20.15 uur begint.