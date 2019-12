Schaatsster Schouten blijft kampioen op massastart

Irene Schouten heeft haar abonnement op de Nederlandse titel op de massastart weer met een jaar verlengd. De 27-jarige schaatsster van team easyJet was bij de NK afstanden na zestien rondes opnieuw de beste in de eindsprint. De regerend wereldkampioene op dit olympische onderdeel pakte haar zevende nationale titel op rij.

Ploeggenote Marijke Groenewoud gleed als tweede over de finish. Shorttrackkampioene Suzanne Schulting pakte verrassend brons.

Schouten plaatste zich eerder in Thialf voor de EK afstanden (3000 meter) en de WK afstanden (3000 en 5000 meter). Voor de massastart zal bondscoach Jan Coopmans haar ongetwijfeld selecteren.

Bij de mannen ging de winst naar Arjan Stroetinga. De Friese routinier, die eveneens voor easyJet uitkomt, was op het laatste rechte stuk Koen Verweij te snel af in de eindsprint. Jan Blokhuijsen eindigde als derde. Voor Stroetinga was het zijn vierde titel op dit onderdeel bij de NK. Bondscoach Coopmans bepaalt wie er bij de EK en WK afstanden in actie komen op de massastart.