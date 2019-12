Schotse darter Wright naar laatste vier op WK

Darter Peter Wright heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van het WK in Londen. De 49-jarige Schot rekende in Alexandra Palace in de Engelse hoofdstad in acht sets af met Luke Humphries, de regerend jeugdwereldkampioen uit Engeland: 5-3.

Wright had een dag eerder darter Jeffrey de Zwaan zien terugkomen tot 3-3 in sets, waarop een zevende set de beslissing moest brengen. Ook tegen Humphries zag ‘Snakebite, zoals de bijnaam van de Schot luidt, zijn tegenstander terugkomen. De 24-jarige Engelsman won zes legs op rij en naderde tot 4-3 in sets. Dichterbij liet Wright hem echter niet meer komen. Hij pakte de achtste set door 25 uit te gooien.

In de halve finale speelt Wright tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Glen Durrant uit Engeland en Gerwyn Price uit Wales.