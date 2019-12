Skiër Pinturault de beste op combinatie in Bormio

De Franse skiër Alexis Pinturault heeft in Bormio de combinatie voor de wereldbeker gewonnen. Na het eerste onderdeel, de super-G, nam Pinturault de twaalfde plaats in. De Fransman was echter verreweg de beste op de slalom en vierde zo zijn 26e overwinning in de wereldbeker, zijn derde van dit seizoen.

De 28-jarige Fransman heeft nu al acht seizoenen op rij een combinatie voor de wereldbeker gewonnen. Dat lukte alleen de Zwitser Pirmin Zurbriggen ook in de jaren 80 en 90.

De Noor Aleksander Aamodt Kilde ging in Bormio na het eerste onderdeel aan de leiding, vlak voor Dominik Paris. De Italiaan won de afgelopen dagen twee keer de afdaling in Bormio. Pinturault gaf bijna een seconde toe, maar sloeg toe op het tweede onderdeel. Aamodt eindigde op ruim een halve seconde als tweede, de derde plaats was voor Loïc Meillard uit Zwitserland. Paris, geen specialist op de technische slalom, gaf bijna 8 seconden toe en werd 26e.